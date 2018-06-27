Dacia Sandero вошел в ТОП-10 бестселлеров Европы

Хэтч Dacia Sandero показал отличные результаты по итогам продажам в Европе последнего месяца весны.

Автомобиль вошел в десятку наиболее продаваемых машин на континенте. Руководители компании уже подчеркнули, что динамикой в Европе отметились кроссоверы Sandero Stepway, а в первом месяце лета своих покупателей увидел спецвариант Sandero Urban Stepway.

Кстати, это авто стало наиболее доступным в линейке.

По информации аналитического агентства JATO Dynamics, наиболее покупаемой машиной в Европе в прошлом месяце остался Volkswagen Golf . Продано 40 787 штук (правда, падение было на 4%). Второе место у Renault Clio (31 800 реализованных авто и рост на 2%).