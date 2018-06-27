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Dacia Sandero вошел в ТОП-10 бестселлеров Европы
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Dacia Sandero вошел в ТОП-10 бестселлеров Европы 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Хэтч Dacia Sandero показал отличные результаты по итогам продажам в Европе последнего месяца весны.
Автомобиль вошел в десятку наиболее продаваемых машин на континенте. Руководители компании уже подчеркнули, что динамикой в Европе отметились кроссоверы Sandero Stepway, а в первом месяце лета своих покупателей увидел спецвариант Sandero Urban Stepway.
Кстати, это авто стало наиболее доступным в линейке.
По информации аналитического агентства JATO Dynamics, наиболее покупаемой машиной в Европе в прошлом месяце остался Volkswagen Golf. Продано 40 787 штук (правда, падение было на 4%). Второе место у Renault Clio (31 800 реализованных авто и рост на 2%).
Тройку замкнул Volkswagen Polo с результатом 28 180 проданных экземпляров и с падением в 10%, если сравнивать с прошлым годом.
Затем по списку следуют Ford Fiesta и его 22 572 проданных машин (минус на 8%). Топ-5 замыкает и ещё один представитель Volkswagen — Tiguan (22 064 купленных машин, рост 4%).
В десятку лучших на европейском континенте входят: Dacia Sandero (21 520 экземпляров, рост на 4%), Ford Focus (с его результатом в 21 331 проданную машину, рост на 27%), Renault Captur (проданных 20 839 штук, рост на 26%), Peugeot 208 (20 024 реализованных автомобилей, падение на 10%) и Skoda Octavia (с его 19 843 проданных машины, падение на 8%).
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