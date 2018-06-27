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Долгожитель Mitsubishi Pajero пережил очередной рестайлинг
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Долгожитель Mitsubishi Pajero пережил очередной рестайлинг
Вести.Ru
1 час назад
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Фото:
Вести.Ru
Компания
Mitsubishi
постепенно готовится к прощанию с культовым внедорожником — в некоторых странах его продажи уже сворачиваются, а планов на новое поколение у фирмы нет. Тем не менее, кое-где нынешний Pajero еще молодится.
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