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Долгожитель Mitsubishi Pajero пережил очередной рестайлинг
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Долгожитель Mitsubishi Pajero пережил очередной рестайлинг 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Mitsubishi постепенно готовится к прощанию с культовым внедорожником — в некоторых странах его продажи уже сворачиваются, а планов на новое поколение у фирмы нет. Тем не менее, кое-где нынешний Pajero еще молодится.
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