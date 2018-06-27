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В России начались продажи нового Ford EcoSport
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В России начались продажи нового Ford EcoSport 

Авторамблер 45 минут назад
Фото: Авторамблер
Модель появилась в автосалонах.
Цены на новинку начинаются от 959 000 рублей. Уже в «базе» кроссовер укомплектован круиз-контролем с функцией ограничения скорости, камерой заднего вида, передними и задними парктрониками, а также пакетом электронных ассистентов: активной противобуксовочной системой, системами курсовой устойчивости, помощи при трогании на подъеме для модификаций с «механикой» и сигнализацией аварийного торможения.
В числе отличий от предыдущего EcoSport — модернизированная светодиодная оптика, новая форма решетка радиатора в стиле других SUV бренда, а также новая модификация, которая впервые доступна на российском рынке. Это версия с «автоматом», полным приводом и 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 148 л.с. Кроме того, для переднеприводных «ЭкоСпортов» теперь предусмотрен новый мотор Dragon с рабочим объемом 1,5 литра, который развивает 123 л.с. Он работает как с механической коробкой, так и с «автоматом».
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