Новый кроссовер Skoda Kamiq оказался дешевле Hyundai Creta

Чешская марка объявила о старте продаж своего нового «паркетника». В линейке Шкоды модель находится на ступеньку ниже кроссовера Karoq.

«Паркетник» Skoda Kamiq дебютировал в апреле этого года. Модель разработана специально для Китая, ее выпуск налажен в этой стране на заводе СП концернов Volkswagen и SAIC. Кроссовер построен на старой платформе PQ25 с полузависимой задней подвеской. Длина Kamiq равна 4 390 мм, ширина — 1 781 мм, высота — 1 593 мм (с рейлингами — 1 606 мм), колесная база — 2 610 мм. Таким образом, Камик чуть компактнее китайской версии Skoda Karoq . Напомним, для Поднебесной Карок «растянули»: длина и колесная база увеличены на 50 мм по сравнению со «старосветским» SUV. Размеры Karoq, представленного в Китае: 4 432/1 841/1 614 мм, колесная база — 2 688 мм.

Kamiq доступен с единственным бензиновым «атмосферником» 1.5 MPI нового семейства EA211 Evo. Мощность двигателя составляет 110 л.с., максимальный крутящий момент — 150 Нм. Мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом», привод — только передний.

Новинка является самой дешевой моделью в китайской SUV-линейке Skoda. Цена начальной версии Kamiq — 109 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 053 000 рублей по актуальному курсу. Это лишь на 100 юаней (958 рублей) дороже Hyundai ix25 — так в Китае зовется «паркетник», который у нас известен под именем Creta. А в остальных комплектациях Шкода и вовсе дешевле «корейца»: 119 900 — 130 900 юаней (около 1 148 000 — 1 254 000 рублей) за Kamiq против 132 800 — 152 800 юаней (около 1 272 000 — 1 463 000 рублей) за ix25. Правда, модель Hyundai в Поднебесной предлагается с двумя моторами — «атмосферником» 1.6 (125 л.с.) или «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.). Первый двигатель работает в паре с 6КВП или 6АКП, второй комплектуется семиступенчатым преселективным «роботом», привод у Hyundai ix25 — также лишь передний.

В списке оборудования базовой версии новой Шкоды значатся: светодиодные ДХО, ABS+EBD, пара подушек безопасности, мультимедийная система с тачскрином, камера заднего вида, кондиционер. У базового Hyundai ix25, в целом, тот же набор, плюс ESC, но без мультимедиа. Для топового Skoda Kamiq предусмотрены люк с электроприводом, «кожаная» обивка кресел, ESP, боковые подушки и шторки безопасности, парктроник, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, климат-контроль и круиз-контроль. У самого дорогого ix25 вместо люка — панорамная крыша, также у такой машины дополнительно имеются вентиляция водительского кресла, встроенная в правое наружное зеркало видеокамера (отслеживает «мертвую» зону позади машины), система контроля давления в шинах.

За пределами китайского рынка Kamiq продавать не планируют. Кстати, как ранее сообщил в интервью порталу «Карельские Вести» глава российского офиса Skoda, в нашей стране марка хочет «вести модельный ряд в европейском направлении». Несмотря на это заявление, кросс Skoda Karoq, который уже давно продают в Старом свете (и в Китае), у нас пока так и не появился.

В России сегодня представлены два кроссовера чешской марки: Yeti и Kodiaq. Первая модель обойдется минимум в 1 069 000 рублей, цена второй — от 1 339 000 рублей. «Паркетник» Hyundai Creta в РФ стоит от 819 900 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru