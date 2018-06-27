УАЗ Патриот начали оснащать новой раздаточной коробкой

Новая «раздатка» была сертифицирована еще в прошлом году, но устанавливать ее начали только сейчас.

Напомним, в декабре прошлого года наш портал сообщал о сертификации УАЗом новой модификации Патриота с раздаточной коробкой Divgi Warner TZ-94-000-003-A. «Раздатка» разработана индийской компанией Divgi-TTS при участии американской фирмы BorgWarner. Правда, последняя в проекте уже не участвует.

До этого в арсенале УАЗ Патриот было две «раздатки». Первая — собственная уазовская разработка с механическим приводом (управляется с помощью рычага в кабине) и ручным тормозом для блокировки заднего карданного вала, а не колес — предназначена для базовой комплектации Классик. Передаточное отношение — 1,94.

Вторая от корейской фирмы Dymos (но производится в Китае), электронно-управляемая с помощью «шайбы» для подключения переднего моста и включения понижающей передачи. Передаточное число — 2,542:1. Ручником блокируются задние тормозные механизмы.

Конструкция новой, индийско-американской разработки Divgi Warner схожа с корейским агрегатом — тоже используется электропривод, а передаточное число равно 2,48:1. Новый узел пришел на замену корейскому от Dymos. УАЗ никаких официальных заявлений по этому поводу не делал, но автомобили с новыми «раздатками» начали сходить с конвейера еще весной.

Отметим, продажи внедорожника продолжают снижаться. В 2017 году было продано 15 860 автомобилей. За январь-май текущего года — 5 806 единиц, тогда как в прошлом году за первые пять месяцев УАЗ Патриот разошелся тиражом 5 325 штук.

Кстати, такая же раздаточная коробка устанавливается на индийский внедорожник Mahindra Scorpio

По материалам: www.kolesa.ru