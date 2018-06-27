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УАЗ Патриот получит новую раздаточную коробку
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УАЗ Патриот получит новую раздаточную коробку 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Новая раздаточная коробка была сертифицирована в стране ещё несколько месяцев назад, однако, её только недавно начали устанавливать в автомобили УАЗ Патриот.
Ранее в конфигурации автомобиля было установлено сразу две раздаточные коробки. Первая являлась системой собственной разработки и имела механический привод и ручной тормоз для блокировки заднего вала. При этом, передаточное отношение оставляло одну целую девяносто четыре сотых. Вторая коробка представляла собой прибор китайского производства, который имел систему электронного управления с помощью шайбы. А благодаря ручнику можно блокировать тормозные механизмы.
Что касается нового агрегата, то он получил маркетинговое название Divgi Warner и является устройством индийско-американского производства. По поводу того, что новые машины Патриот выходят именно с такой раздаточной коробкой, сам производитель не говорил. Но, на самом деле, использование новых комплектующих началось ещё в середине весны текущего года.
Отметим, что показатели реализации этой модели продолжают расти. Только с начала года было продано почти шесть тысяч единиц УАЗ Патриот.
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