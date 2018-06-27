УАЗ Патриот получит новую раздаточную коробку

Новая раздаточная коробка была сертифицирована в стране ещё несколько месяцев назад, однако, её только недавно начали устанавливать в автомобили УАЗ Патриот.

Ранее в конфигурации автомобиля было установлено сразу две раздаточные коробки. Первая являлась системой собственной разработки и имела механический привод и ручной тормоз для блокировки заднего вала. При этом, передаточное отношение оставляло одну целую девяносто четыре сотых. Вторая коробка представляла собой прибор китайского производства, который имел систему электронного управления с помощью шайбы. А благодаря ручнику можно блокировать тормозные механизмы.

Что касается нового агрегата, то он получил маркетинговое название Divgi Warner и является устройством индийско-американского производства. По поводу того, что новые машины Патриот выходят именно с такой раздаточной коробкой, сам производитель не говорил. Но, на самом деле, использование новых комплектующих началось ещё в середине весны текущего года.

Отметим, что показатели реализации этой модели продолжают расти. Только с начала года было продано почти шесть тысяч единиц УАЗ Патриот.