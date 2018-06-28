Ещё
Audi отозвала в России четыре модели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi отозвала в России четыре модели 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Audi объявила об отзыве автомобилей на российском рынке. Как говорится в сообщении Росстандарта, на сервис придется отправиться моделям A4, A5, A6 и кроссоверу Q5, который попадает под действие сразу двух кампаний.
Первая акция затрагивает 728 автомобилей Audi A4, A5, A6 и Q5, которые были проданы с 2012 по 2017 год. Машины отправятся на сервис из-за опасности перегрева и выхода из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости, а также локальные оплавления элементов детали. Причиной для этого является попадание влаги в электронные компоненты насоса.
На сервисе заменят насос и обновят программное обеспечение блока управления двигателем. Проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие акции, можно по списку VIN-номеров.
[Тест-драйв: Audi Q5 против BMW X3, Volvo XC60 и Jaguar F-Pace] (https://motor.ru/testdrives/4premiumsuvs.htm)
Вторая компания затрагивает 41 экземпляр Audi Q5. У этих машин могут быть проблемы с эффективностью торможения из-за неправильного покрытия поршней задних суппортов. На сервисе будет проведена прокачка заднего контура тормозной системы. VIN-номера можно посмотреть в этом списке.
Ранее Audi отозвала 11 тысяч A4, A5, Q5 и Q7 из-за проблем с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», а также модели A3, A4, A5, A6, A7 и Q3 из-за сбоя системы экстренного вызова.
Motor.ru: последние новости
Renault показала изображение нового кроссовера для России Компания Alfa Romeo отказалась от купе 4C Суперуниверсалы
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП25
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную4
Первая смерть на Крымском мосту304
Прохожие кричали «Убей его!»765
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась12
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение