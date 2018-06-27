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Audi отзывает более 700 автомобилей в России
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Audi отзывает более 700 автомобилей в России 

Rambler News Service 2 часа назад
Группа Volkswagen начала в Россию отзывную кампанию по 769 автомобилям Audi A4, A5, A6 и Q5, сообщил Росстандарт.
Причиной отзыва 728 автомобилей A4, A5, A6 и Q5, проданных с 2012 по 2017 годы, является возможное проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления.
Дилеры Audi проведут замену дополнительного насоса охлаждающей жидкости и выполнят обновление ПО блока управления двигателя.
Также компания отзывает 41 автомобиль Q5, проданный в 2018 году из-за проблем в тормозной системе.
Причиной отзыва Q5 2018 года является то, что в случае неправильного покрытия поршней задних тормозных суппортов при торможении педаль тормоза может иметь увеличенный ход, а эффективность торможения задней оси может быть снижена. В результате возможно увеличение тормозного пути
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