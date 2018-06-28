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Автомобили Audi отозваны в России из-за двух дефектов
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Автомобили Audi отозваны в России из-за двух дефектов 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
В сервисы направят 769 экземпляров Audi A4, A5, Q5 и А6.
Автомобилям потребовался ремонт по двум причинам. Во-первых, в A4, A5, Q5 и А6, проданных в период с 2012-го по 2017 год, существует вероятность проникновения влаги в электронные компоненты, что может привести к локальным оплавлениям и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости.
Еще в 41 кроссовере Q5 2018 года обнаружен дефект покрытия поршней задних тормозных суппортов. Данный недочет сказывается на эффективности торможения: педаль тормоза увеличивается ход, а эффективность торможения задней оси может быть снижена. «В результате возможно увеличение тормозного пути», — предупреждает пресс-служба Росстандарта.
В первом случае на автомобилях произведут бесплатную замену дополнительного насоса охлаждающей жидкости и выполнят обновление программного обеспечения блока управления двигателя. Во втором — осуществят прокачку задних тормозных суппортов.
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