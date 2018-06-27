«Дай посмотреть»: что делать при досмотре гаишниками машины

Госавтоинспекция России выпустила инструкцию для водителей, где разъяснила разницу между осмотром и досмотром транспортного средства. Это произошло на фоне многочисленных жалоб автомобилистов на беспредел инспекторов ГИБДД при проведении досмотров на Кущевском посту ДПС. Адвокат советует всегда снимать происходящее на камеру, а после — требовать акт. Сами полицейские признают: на выполнение всех предписаний у них даже до сокращений не хватало времени.

ГИБДД России опубликовала подробную инструкцию для водителей, где подробно разъяснила разницу между осмотром и досмотром транспортного средства. В ведомстве объяснили выпуск документа наступлением летнего сезона, в который водители традиционно отправляются в путешествия по дорогам страны.

При этом в соцсетях уже продолжительное время не утихает скандал с массовыми обысками водителей на посту ДПС в районе станицы Кущевская на трассе М-4 «Дон». Оказалось, что некоторые досмотры автомобилистов неожиданно для них заканчиваются обнаружением наркотиков в машине. На жесткие досмотры периодически жалуются и жители столицы, рассказывая, как гаишники без присутствия понятых перетряхивают их вещи.

«Газета.Ru» вместе с адвокатом проанализировала предложенную ГИБДД инструкцию.

Осмотр: без понятных можно, трогать нельзя

Сотрудники полиции имеют право проводить осмотр транспортных средств и грузов с участием водителей или граждан при подозрении что эти ТС используются в противоправных целях. «Осмотр производится в целях профилактики правонарушений, — подчеркивают в ГИБДД. —

Таким образом, достаточным основанием для проведения осмотра транспортных средств и грузов является наличие только лишь подозрения в том, что они используются в противоправных целях».

Получается, что, даже если машина просто показалась инспектору подозрительной — он может сразу ее остановить, проверить у водителя документы, а дальнейшее будет зависеть от поведения автомобилиста.

Кроме того, согласно инструкции, основаниями для осмотра транспортного средства и груза считаются ориентировки, а также иная информация об их использовании в противоправных целях. Поводом может стать необходимость проверки маркировочных обозначений транспортного средства и сверки их с записями в регистрационных документах. Если инспектор заподозрит, что тип груза не соответствует тому, что написано в сопроводительных документах, он также может провести осмотр.

Осмотр проводится без участия понятых и, чаще всего, без применения технических средств хотя их применение не исключается, уточняют в ГИБДД.

Водителю при этом предлагается добровольно предоставить полицейскому возможность визуально осмотреть транспортное средство и места перевозки груза: багажник и бардачок легковушки, кузов грузового автомобиля и так далее. Результаты осмотра отражаются в акте, который составляется в произвольной форме.

Адвокат Марат Аманлиев согласен далеко не со всем описанием процесса осмотра. Так, по его словам, осмотр считается таковым лишь когда инспектор не трогает машину. Стоит к ней прикоснуться или полезть в бардачок — будь добр составь акт досмотра и пригласи двоих понятых, либо начинай видеосъемку.

«При осмотре инспектор может сколько угодно смотреть на машину, — говорит Аманлиев «Газете.Ru». — Водитель собственноручно может открыть ему багажник, куда инспектору даже разрешается посветить фонариком. Завершив процедуру, гаишник должен указать в акте результат».

Досмотр: только с понятыми

В случае отказа водителя добровольно предоставить возможность визуального осмотра транспортного средства и груза, сотрудник полиции, вправе произвести досмотр, что уже серьезнее.

Также досмотр считается начатым, стоит полицейскому что-то потрогать, открыть, отодвинуть, похлопать водителя или пассажира по карманам.

Под досмотром понимается обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности (статья 27.9 КоАП России). В ходе досмотра обследованию могут быть подвергнуты багажник транспортного средства, перчаточный ящик («бардачок»), а также другие технологические полости и замкнутые пространства, в том числе топливный бак и обшивка кузова.

«В отличие от осмотра, досмотр транспортного средства осуществляется либо в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи.

Результаты мероприятия фиксируются или в протоколе о досмотре транспортного средства, или в протоколе об административном задержании, в котором производится соответствующая запись. При этом копия протокола о досмотре транспортного средства вручается лицу, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру», — говорят в Госавтоинспекции.

Досмотреть водителя и пассажира инспекторы могут на основаниях, предусмотренных законом «О полиции» при выполнении общеполицейских функций. А также в ходе производства по делу об административном правонарушении с тем чтобы обнаружить орудия совершения либо предметов административного правонарушения.

Есть и еще одна куда более обтекаемая формулировка, которой, по словам Аманлиева, полицейские могут объяснить что угодно.

А именно: досмотр транспортных средств производится при наличии данных о том, что в них могут перевозиться оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества либо ядовитые или радиоактивные вещества.

«Как во время осмотра, так и досмотра своей автомашины, владелец вправе вести видеосъемку действий сотрудников правоохранительных органов . Со своей стороны, сотрудники полиции также имеют право осуществлять видеосъемку проводимых ими мероприятий», — уточняют в ГИБДД.

«В таком случае нужно сначала требовать от полицейского, чтобы он составил акт досмотра, в котором должен быть указан повод для такой проверки. Также следует попросить его найти двоих понятых, либо вести видеосъемку — все это должно быть сделано до начала досмотра, а не во время, — говорит Аманлиев.

— Сам водитель обязательно должен также снимать все действия инспектора. Настаивайте, чтобы полицейские изучали машину пошагово. То есть не вдвоем рылись в салоне, а сначала открыли одну дверь, посмотрели, потом закрыли, открыли следующую и так далее.

Только так можно гарантировать, что вам не подбросят в машину что-то подозрительное: наркотики, патроны, что угодно».

Аманлиев предупреждает: если в процессе вы понимаете, что полицейские ущемляют ваши права, то следует сразу звонить по телефону доверия и жаловаться на противоправные действия. «Если вам вдруг повредили автомобиль, забрали личные вещи, действовали слишком грубо, пишите заявление в Следственный комитет прокуратуру , Управление собственной безопасности — как минимум таких полицейских будет ждать выговор или дисциплинарное взыскание, — говорит адвокат.

Также эксперт объяснил, что изымать какие-либо предметы без основания для этого полицейские не имеют права. „Если у вас в багажнике охотничий нож, бита, — просто так отобрать их инспекторы не могут. Требуйте акт выемки, узнавайте, в какое отделение их заберут, если повод есть — например, есть ориентировка, что битой или ножом было совершено преступление, чтобы потом забрать свое имущество“, — советует адвокат.

Хотя в ГИБДД и заверяют, что, как правило, все эти мероприятия не занимают много времени, сами инспекторы, которые работают „в поле“ признаются в беседах с „Газетой.Ru“, что на соблюдение всех формальностей у них иногда просто нет времени.