Обновленный Ford EcoSport «пошел в народ»

Пресс-служба компании Ford Sollers объявила, что новый кроссовер Ford EcoSport поступил во все официальные дилерские центры компании в России. Роль базового двигателя теперь выполняет совершенно новый агрегат — бензиновый мотор Dragon для глобального рынка, который при рабочем объеме 1,5 л развивает 123 л.с. и 151 Нм крутящего момента. На EcoSport этот агрегат предложат в сочетании с передним приводом и либо с 5-ступенчатой МКП, либо с 6-ступенчатым «автоматом».

Модификация верхнего уровня — это двигатель Duratec 2,0 л мощностью 143 л.с., 6-ступенчатая АКП и полный привод.

Новый Ford EcoSport предлагается в России в 5 различных комплектациях: Ambiente, Trend, Trend Plus, Titanium, Titanium Plus. Стартовая цена на автомобиль в комплектации Ambiente (доступна только с двигателем 1,5 л и 5-ступенчатой МКП) составляет 959 000 рублей (далее цены без учета скидок по спецпрограммам). В базовой версии автомобиль оснащается комплексом электронных систем безопасности, включающим электронная система курсовой устойчивости, системы предотвращения опрокидывания и помощи при экстренном торможении, а также сигнализацию аварийного/экстренного торможения и систему помощи при трогании на подъем. Ford Ecosport Ambiente также оснащается фронтальными подушками безопасности, складывающимся в пропорции 60:40 задним сиденьем, центральным замком с дистанционным управлением.

В комплектации Trend оборудование дополняют кондиционер, боковые зеркала с электрообогревом и электрорегулировкой, окрашенные в цвет кузова, аудиосистема с 6 динамиками, Bluetooth, двумя разъемами USB, цветным дисплеем и управлением на рулевом колесе, пластиковый защитный чехол на полноразмерном запасном колесе. Ford Ecosport Trend предлагается по цене от 1 019 000 рублей за версию с двигателем 1,5 л и 5-ступенчатой МКП. Ford EcoSport Trend с двигателем 1,5 л и 6-ступенчатым автоматом стоит от 1 089 000 рублей, а с двигателем 2 л, АКП и полным приводом — от 1 229 000 рублей.

Комплектация Trend Plus, помимо входящего в Trend оборудования, включает климат-контроль, подогрев передних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и руля, снабженного кожаной оплеткой. В интерьере такой версии штатно устанавливается центральный бокс между сиденьями с подлокотником и удобным отсеком для вещей, а снаружи Ford EcoSport Trend Plus выделяется 16-дюймовым легкосплавными колесами, серебристыми рейлингами на крыше и наличием передних противотуманных фар. Стоимость Ford EcoSport Trend Plus начинается от 1 089 000 рублей за версию с двигателем 1,5 л и МКП, доплата за автоматическую коробку передач составляет 60 000 рублей, за более мощный двухлитровый двигатель и полный привод — еще 140 000 рублей.

Комплектация Titanium отличается наличием полного комплекта подушек безопасности (7 включая коленную для водителя), мультимедийной системы SYNC3 с цветным сенсорным дисплеем диагональю 6,5 дюймов и функцией поддержки Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контролем с регулируемым ограничителем скорости, датчиками дождя и света. Экстерьер Ford EcoSport Titanium дополнен 17-дюймовыми легкосплавными колесами, хромированной решеткой радиатора, фарами с интегрированными светодиодными ходовыми огнями, серебристыми защитными накладками на бамперах. Цена автомобиля в такой комплектации начинается от 1 209 000 рублей за версию с двигателем 1,5 л и АКП. Стоимость двухлитровой версии с АКП и полным приводом составляет 1 349 000 рублей.

Топовая комплектация Titanium Plus дополнена камерой заднего вида, передними и задними парктрониками, системой бесключевого доступа в автомобиль Keyless Entry и обивкой салона из ткани и комбинации натуральной и искусственной кожи. Ford EcoSport Titanium Plus с двигателем 1,5 л и АКП стоит от 1 259 000 рублей, с двигателем 2 л, полным приводом и АКП — от 1 399 000 рублей.

В рамках дополнительной адаптации нового Ford EcoSport для российского рынка была русифицирована навигационная система и увеличена до 4,5 л емкость бачка омывающей жидкости, который получил собственный индикатор уровня на приборной панели, появился электроподогрев форсунок стеклоомывателей. Как и прежде, Ford EcoSport сможет потреблять 92-й бензин.