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В России начали продажи обновленного кроссовера Ford Ecosport
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В России начали продажи обновленного кроссовера Ford Ecosport 

Автоновости дня 5 часов назад
Фото: Автоновости дня
Первые партии автомобилей уже поступили к российским дилерам марки. Цены на новинку составили от 959 000 рублей до 1 229 000 рублей в зависимости от комплектации.
Кроссовер претерпел некоторые изменения не только во внешности, но и в техническом оснащении. Дизайнеры Ford полностью переработали радиаторную решетку, головную оптику и задние фонари. В целом автомобиль преобразился в лучшую сторону, стал значительно современнее и привлекательнее.
Моторную линейку рестайлингового Ford EcoSport для российского рынка вместе с топовым 2-литровым 148-сильным двигателем дополнил новый 1,5-литровый силовой агрегат с отдачей 123 лошадиных сил, заменивший собой устаревший 1,6-литровый мотор. Пару им составляют 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».
Отметим, что специально для России новый Ford EcoSport оснастили дополнительным USB-разъемом для удобного подключения видеорегистратора и увеличили объем бачка омывающей жидкости до 4,5 литров.
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