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Rolls-Royce оставит Cullinan своим единственным вседорожником
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Rolls-Royce оставит Cullinan своим единственным вседорожником 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Rolls-Royce не планирует расширять линейку вседорожников и выпускать модель, которая по размерам была бы меньше Cullinan. Это связано с позицией производителя поддерживать высокий статус марки и не увеличивать объемы продаж путем выпуска автомобилей в низшем ценовом сегменте. Об этом со ссылкой на главу Rolls-Royce Торстена Мюллера-Отвоса сообщает Autocar.
«Такой машины определенно не будет. Трендам нужно следовать, поэтому я не говорю, что этого не будет никогда-никогда, — сказал Мюллер-Отвос. — Но сейчас планов по дальнейшему расширению модельного ряда у нас нет».
Первый кроссовер Rolls-Royce — Cullinan — дебютировал в мае. В основе модели лежит так называемая «Архитектура роскоши» — модульная платформа, уже использованная на седане Rolls-Royce Phantom VIII. Специально для Cullinan ее модернизировали: разработали новую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах, шасси дополнили системой полного привода и подруливающими задними колесами.
Под капотом Rolls-Royce Cullinan установлен двигатель V12 объемом 6,75 литра. Твин-турбо агрегат выдает 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.
В список оснащения Cullinan входит пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, система выбора режимов движения, шкаф для напитков, холодильник и стеклянная перегородка, отделяющая багажник от пассажирского отсека.
В России Rolss-Royce Cullinan оценен в минимум 25 миллионов рублей.
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