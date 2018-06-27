Rolls-Royce оставит Cullinan своим единственным вседорожником

Компания Rolls-Royce не планирует расширять линейку вседорожников и выпускать модель, которая по размерам была бы меньше Cullinan. Это связано с позицией производителя поддерживать высокий статус марки и не увеличивать объемы продаж путем выпуска автомобилей в низшем ценовом сегменте. Об этом со ссылкой на главу Rolls-Royce Торстена Мюллера-Отвоса сообщает Autocar.

«Такой машины определенно не будет. Трендам нужно следовать, поэтому я не говорю, что этого не будет никогда-никогда, — сказал Мюллер-Отвос. — Но сейчас планов по дальнейшему расширению модельного ряда у нас нет».

Первый кроссовер Rolls-Royce — Cullinan — дебютировал в мае. В основе модели лежит так называемая «Архитектура роскоши» — модульная платформа, уже использованная на седане Rolls-Royce Phantom VIII. Специально для Cullinan ее модернизировали: разработали новую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах, шасси дополнили системой полного привода и подруливающими задними колесами.

Под капотом Rolls-Royce Cullinan установлен двигатель V12 объемом 6,75 литра. Твин-турбо агрегат выдает 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

В список оснащения Cullinan входит пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, система выбора режимов движения, шкаф для напитков, холодильник и стеклянная перегородка, отделяющая багажник от пассажирского отсека.

В России Rolss-Royce Cullinan оценен в минимум 25 миллионов рублей.