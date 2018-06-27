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Шпионы сфотографировали купеобразный Renault Kaptur для России
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Шпионы сфотографировали купеобразный Renault Kaptur для России 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Издание Motor1 опубликовало фотографии закамуфлированного прототипа купеобразной версии Renault Kaptur. По предварительной информации, новинка дебютирует на Московском автосалоне в августе, а первым рынком, на который она выйдет, станет Россия.
На снимках видно, что кросс-купе Renault Kaptur получит измененный дизайн передней части кузова, в том числе решетки радиатора и бампера, а также заваленную линию бокового остекления. Технических деталей о модели пока нет.
Ранее компания Renault опубликовала первое изображение нового кроссовера. Вседорожник станет глобальной моделью бренда — он будет продаваться в Китае, Бразилии, Южной Корее и России. Выпуск модели был анонсирован в прошлом году в рамках презентации нового стратегического плана развития компании.
На сегодняшний день линейка кроссоверов Renault на российском рынке представлена Sandero Stepway, Duster, Kaptur и Koleos. Новый вседорожник, вероятно, займет нишу между двумя последними моделями.
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