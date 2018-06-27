Rolls-Royce может выпустить новый компакт-кросс 

Компании Rolls-Royce понравилось выпускать кроссоверы.
Например, продажа первого внедорожника от британцев — Cullinan превзошли все ожидания руководства, но они пока откладывали вопрос создания продолжения.
По инсайдерской информации, в линейке ультрадорогих моделей большого спроса на модельный ряд внедорожников нет. На вопрос о разработке и выпуске компакт-кросса тогда звучал строго отрицательный ответ.
Автопроизводитель отмечает, что компания будет и дальше следить за общей концепцией развития автопромышленности. Руководитель концерна при этом оговорился, что ничего не бывает вечно под луной и этим дал надежду на выпуск ещё одного более дешевого кроссовера.
Вообще в последнее время мало какой из автоконцернов не говорил о расширении линейки SUV. К примеру, баварский автопроизводитель BMW пока не представил свой очередной внедорожник X7, однако в интернете уже гуляют сплетни о создании большого «проходимца» X8.
Также и Bentley хочет превратить Bentayga в купейный вариант, а Aston Martin под вариантом Lagonda рассказал о выпуске электрокроссовера.