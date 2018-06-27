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Volvo планирует запустить сервис по подписке на автомобили в России в течение нескольких лет
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Volvo планирует запустить сервис по подписке на автомобили в России в течение нескольких лет 

Rambler News Service 41 минуту назад
Volvo Car рассчитывает запустить сервис подписки на автомобили Volvo на российском рынке через два-три года, сообщил RNS президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.
«Это в большой степени сегодня относится к остаточной стоимости автомобиля, которая слишком низкая в России для всех производителей, поэтому с точки зрения этого сервиса мы говорим о сроке (запуска) 2-3 года», — сказал Мальмстен, комментируя вопрос о начале предоставления сервиса по подписке на автомобили Volvo в России.
Он уточнил, что проект сейчас находится на пилотном этапе. Запущен он в восьми странах. «Россия в числе стран, в которых планируется запуска проекта, но прежде всего дело в развитии технической инфраструктуры», — сказал он.
Ранее компания сообщала о планах по запуску подписки на автомобили Volvo (Care by Volvo) в Швеции, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Норвегии, Польше и в США. На первом этапе сервис будет доступен покупателям Volvo XC40.
Стоимость подписки может составить от 370 евро в месяц в зависимости от модели. С помощью подписки пользователи сервиса смогут менять автомобиль на новый каждые два года.
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