Илон Маск рассказал о будущем электропикапе Tesla

Новую разработку Tesla — электрический пикап — оснастят двумя моторами с высоким крутящим моментом, адаптивной подвеской, а также встроенными розетками для электроинструментов. Об этом сообщил глава Tesla Motors Илон Маск на своей странице в Twitter.

По его словам, автомобиль будет доступен с системой полуавтономного управления, функцией автоматической параллельной парковки, а также с системой кругового обзора.

Пикап будет представлен после того, как на конвейер станет компактный SUV Tesla Model Y, то есть уже после 2020 года.

"Почти пять лет держу у себя в голове идеи касательно ключевых дизайнерских и инженерных деталей. Не терпится построить его", — ранее сообщал Илон Маск в микроблоге.

В октябре 2017 года компания Tesla Motors представила прототип электрического грузовика Tesla Semi с технологией самоуправления. На презентации Маск объяснил, что это станет очередным шагом к освобождению мировой экономики от использования ископаемого топлива. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.

В настоящее время Tesla Motors производит три модели легковых электромобилей: хэтчбек Model S, седан Model 3 и кроссовер Model X.