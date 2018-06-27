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Илон Маск рассказал о будущем электропикапе Tesla
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Илон Маск рассказал о будущем электропикапе Tesla 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Новую разработку Tesla — электрический пикап — оснастят двумя моторами с высоким крутящим моментом, адаптивной подвеской, а также встроенными розетками для электроинструментов. Об этом сообщил глава Tesla Motors Илон Маск на своей странице в Twitter.
По его словам, автомобиль будет доступен с системой полуавтономного управления, функцией автоматической параллельной парковки, а также с системой кругового обзора.
Пикап будет представлен после того, как на конвейер станет компактный SUV Tesla Model Y, то есть уже после 2020 года.
"Почти пять лет держу у себя в голове идеи касательно ключевых дизайнерских и инженерных деталей. Не терпится построить его", — ранее сообщал Илон Маск в микроблоге.
В октябре 2017 года компания Tesla Motors представила прототип электрического грузовика Tesla Semi с технологией самоуправления. На презентации Маск объяснил, что это станет очередным шагом к освобождению мировой экономики от использования ископаемого топлива. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.
В настоящее время Tesla Motors производит три модели легковых электромобилей: хэтчбек Model S, седан Model 3 и кроссовер Model X.
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