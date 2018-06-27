В августе Suzuki представит новый суббренд вместе с моделью для молодёжи

Японская компания анонсировала новинку для индонезийского мотор-шоу GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show). Автосалон откроется в конце лета текущего года.

На выставке в Индонезии Suzuki покажет концептуальный городской автомобиль, который позже перевоплотится в серийную модель. Об этом сообщает портал Kompas со ссылкой на представителя местного офиса компании. По словам собеседника издания, прототип ознаменует премьеру суббренда Suzuki, созданного специально для индонезийского рынка, а товарная версия новинки будет предназначена для покупателей не старше 35 лет.

Suzuki Wagon R. На данный момент — это самая маленькая модель марки в Индонезии, ее габариты: 3 600/1 475/1 670 мм, колесная база — 2 400 мм Под новой маркой также планируется выпускать и другие модели, за пределами Индонезии они не появятся. Не исключено, что речь идет все же не об отдельной самостоятельной марке, а о бренде, под которым будут продавать особые версии нынешних Suzuki. Например, роскошные модификации машин Buick Ford предлагаются с приставками Avenir и Vignale соответственно, а «заряженные» « тойоты » — под суббрендом GR. Все подробности о новинке Suzuki и суббренде появятся в конце лета: автосалон GIIAS пройдет со 2 по 12 августа текущего года.

Еще один «малыш» Suzuki, доступный в Индонезии, — Ignis (3 700/1 690/1 595 мм, колесная база — 2 435 мм)

По итогам 2017-го Suzuki занимает пятое место по продажам на индонезийском рынке: в прошлом году компания реализовала 111 660 новых автомобилей. Первая строчка — у Toyota (более 370 000 машин), на второй позиции — Honda (186 859 единиц), Daihatsu досталось третье место (186 381 экземпляр), на четвертом — Mitsubishi (121 395 штук).

Ранее стало известно о том, что в рамках GIIAS свою новинку представит Хонда. По предварительным данным, на выставке дебютирует товарный вариант компактного хэтча Brio следующей генерации. Предвестника модели — Small RS Concept — компания Honda продемонстрировала также в Индонезии в апреле текущего года.

По материалам: www.kolesa.ru