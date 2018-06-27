Mercedes GLE Coupe тоже готовится к полному обновлению

Если новое поколение кроссовера Mercedes-Benz GLE мы уже видели не раз, причем практически без камуфляжа, то его ближайший родственник в кузове купе до сего дня оставался незамеченным. Но слишком долго инкогнито модель оставаться не могла и вот, немецкие папарацци выложили в Сеть самое первое видео, демонстрирующее нам GLE Coupe второй генерации.

Автомобиль проходит ходовые испытания на идеально-гладких дорогах Германии, щеголяя колесными дисками из разных комплектов и относительно скромным камуфляжем, который не мешает разглядеть силуэт автомобиля и небольшой спойлер, которым оканчивается крышка багажника. В целом, что вовсе не удивительно, профиль GLE Coupe почти не изменился.

Зато, новое поколение кроссовера чуть прибавит в размерах и длине колесной базы. Рост габаритов пойдет на улучшение положегия пассажиров второго ряда, чье жизненное пространство нещадно срезано экстравагантной линией крыши и принесено в жертву имиджевой составляющей. Но, судя по цифрам продаж, Mercedes GLE Coupe не страдает от нехватки внимания покупателей, поэтому производитель и спешит усилить позиции за счет новой модели.

https://youtu.be/fB_r4KZ_l4s Если взглянуть на тестовый прототим кроссовера сзади, то можно оценить форму задних фонарей, которая отличается не только от предшественника, но и от соьбрата GLE в новом кузове. Таким образом штутгартцы намерены еще сильнее дифференцировать модель от базовой и оправдать более высокую стоимость купе.

На видео, к сожалению, не запечатлено «лицо» автомобиля, но если вспомнить предыдущие шпионские фото GLE, то можно понять от чего дизайнеры Mercedes «плясали» при создании имиджевой модели. С учетом того, что обычный GLE покажут до конца текущего года, то GLE Coupe стоит ожидать только в 2019, а еще через какое-то время дебютирует гибридная модификация PHEV и заряженная от AMG.