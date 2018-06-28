Засветился на тестах: Mercedes GLE Coupe уже готов к полному обновлению

Новый внедорожник Mercedes GLE уже не раз показывали в сети и без камуфляжа.

А вот его родственник купе пока оставался неизвестным. Правда от сегодняшних папарацци не скроешься и вот уже в интернет выложен первый ролик, который показывает GLE Coupe новой генерации.

Надо отметить что Mercedes сейчас тестируется на идеальных трассах Германии. Машина скрыта камуфляжем, который однако дает возможность видеть силуэт и спойлер на крышке багажника. В целом профиль GLE Coupe остался прежним.

Есть информация, что новый кроссовер прибавит в длине колесной базы, да и в самих размерах. Увеличение машины брошено на улучшение комфорта пассажиров второго ряда, чье пространство срезано линией крыши.

Сзади можно оценить форму оптики, отличной от собрата GLE. Получается, что даже этим машина отдаляется от базовой и более высокий ценник купе как бы оправдывается.

На ролике «лицо» автомобиля не разглядеть, но если посмотреть на прошлые шпионские снимки GLE, то несложно догадаться, от чего дизайнеры автомобиля «плясали» при творении.

Если учесть, что обычный GLE будет показан до конца 2018 года, то анонс GLE Coupe можно ждать лишь в следующем году, а там ещё должен пройти и дебют гибрида PHEV, заряженного от AMG.