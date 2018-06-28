Ещё
Засветился на тестах: Mercedes GLE Coupe уже готов к полному обновлению
Далее:
Читайте также:
Ещё

Засветился на тестах: Mercedes GLE Coupe уже готов к полному обновлению 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Новый внедорожник Mercedes GLE уже не раз показывали в сети и без камуфляжа.
А вот его родственник купе пока оставался неизвестным. Правда от сегодняшних папарацци не скроешься и вот уже в интернет выложен первый ролик, который показывает GLE Coupe новой генерации.
Надо отметить что Mercedes сейчас тестируется на идеальных трассах Германии. Машина скрыта камуфляжем, который однако дает возможность видеть силуэт и спойлер на крышке багажника. В целом профиль GLE Coupe остался прежним.
Есть информация, что новый кроссовер прибавит в длине колесной базы, да и в самих размерах. Увеличение машины брошено на улучшение комфорта пассажиров второго ряда, чье пространство срезано линией крыши.
Сзади можно оценить форму оптики, отличной от собрата GLE. Получается, что даже этим машина отдаляется от базовой и более высокий ценник купе как бы оправдывается.
На ролике «лицо» автомобиля не разглядеть, но если посмотреть на прошлые шпионские снимки GLE, то несложно догадаться, от чего дизайнеры автомобиля «плясали» при творении.
Если учесть, что обычный GLE будет показан до конца 2018 года, то анонс GLE Coupe можно ждать лишь в следующем году, а там ещё должен пройти и дебют гибрида PHEV, заряженного от AMG.
Car.ru: последние новости
Новый большой кроссовер KIA Telluride замечен без камуфляжа Renault показывает первую картинку кроссовера для россиян Антирейтинг автомобилей, которые получили звание самых НЕ популярных на рынке
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прохожие кричали «Убей его!»762
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась10
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную3
«Полиция кое-что скрывает»: арестован сбивший девушку водитель BMW203
Названы самые непопулярные автомобили в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение