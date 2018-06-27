Ещё
Обновленный Ford EcoSport «пошел в народ»
Далее:
Читайте также:
Найти
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Обновленный Ford EcoSport «пошел в народ»
Вести.Ru
1 час назад
Комментарии
Фото:
Вести.Ru
Компания Ford
начала российские продажи серьезно обновленного бюджетного «паркетник» EcoSport, которому изменили внешность, интерьер и техническую начинку. В мае обновленный кроссовер уже встал на челнинский конвейер, где он выпускается с 2014 года.
Читать ещё •••
Вести.Ru: последние новости
Renault покажет в Москве новый кроссовер для России
Чем осмотр отличается от досмотра? Разъяснение от ГИБДД!
Jeep Renegade пережил плановый рестайлинг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прохожие кричали «Убей его!»
611
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась
5
«Дай посмотреть»: что делать при досмотре гаишниками машины
30
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян
104
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП
Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП
Статьи
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП
Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП
Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП
Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение