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Обновленный Ford EcoSport «пошел в народ»
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Обновленный Ford EcoSport «пошел в народ» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Ford начала российские продажи серьезно обновленного бюджетного «паркетник» EcoSport, которому изменили внешность, интерьер и техническую начинку. В мае обновленный кроссовер уже встал на челнинский конвейер, где он выпускается с 2014 года.
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