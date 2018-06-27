Jaguar Land Rover в Украине: развитие брендов напрямую зависит от предпочтений клиентов

Под Киевом сегодня состоялось открытие крупнейшего концептуального автосалона Jaguar Land Rover . В новом дилерском центре выставлены 7 автомобилей Jaguar и 7 кроссоверов Land Rover. За шоурумом располагается сервисный центр с 15 подъемниками, а на подземном паркинге — отдел Jaguar Approved, который предлагает проверенные британские автомобили с гарантией от производителя. На сегодня открывшийся автосалон — крупнейший в Украине, построенный по арочной концепции Arch Ci. В студии персонализации представлены образцы лакокрасочного покрытия, отделочных материалов и всех индивидуальных решений, что должно помочь покупателя максимально настроить новый автомобиль под себя.

На постройку автосалона ушло ровно 404 дня. Концептуальный салон недолго будет скучать в одиночестве, уже в ближайшие месяцы к нему присоединятся еще четыре дилерских центра в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Эндрю Жаго, директор по продажам на рынках Европы, на открытии автоцентра заявил, что уже к 2020 году все модели Jaguar Land Rover будут иметь гибридные, или электрические модификации. Но на вопрос про сроки отказа компании от производства дизельных и бензиновых версий менеджер не дал точного ответа. Компания будет производить машины с ДВС до тех пор, пока на них будет устойчивый спрос. И со спросом пока действительно все в порядке. За последние 10 лет продажи всех брендов компании увеличились в три раза, до 614 000 авто за прошлый год. Но сегодня британские инженеры не концентрируются исключительно на электротяге. Компания инвестирует во все перспективные направления, готовясь к новым серьезным вызовам.

Новый автоцентр — это не только выставочная площадка, но и комфортное место, с которого не хочется уходить. В распоряжении посетителей — специальный внедорожный трек, аэропорт-сервис, подменные автомобили, электрозарядные станции, бариста-бар и сигарная комната, а также многое другое.