Минивэны — самый динамично растущий сегмент вторичного авторынка

Минивэны — самый динамично растущий сегмент вторичного авторынка Из исследования продаж на рынке автомобилей с пробегом, проведенного в мае «Автостат Инфо», известно, что в отчетный месяц наибольшую динамику роста перепродаж продемонстрировал сегмент минивэнов.

В мае 2018 года россияне купили на 20,2% больше б/у минивэнов, чем годом ранее. В количественном выражении объем реализации в этом сегменте вырос с 16 930 до 20 354 ед. авто. На 19,5% в тот же период выросли перепродажи SUV. Всего было продано 103 639 подержанных кроссоверов и внедорожников, а в мае прошлого года — 86 720 машин. Высокую динамику показал и сегмент B+. Объем перепродаж таких автомобилей вырос в отчетном мае на 18,3% в годовом сравнении, то есть с 20 368 до 24 089 ед. авто. Продажи б/у машин В-класса в мае этого года выросли на 12,1%, с 91 796 до 102 910 авто. На 8,7% выросли продаж подержанных машин класса «люкс», с 5045 до 5483 ед.

Сегмент автомобилей С-класса, который стал самым емким по количеству перепроданных машин, показал динамику роста в размере 7,1%. В «штуках» перепродажи машин С-сегмента увеличились до 150 407 ед. авто против 140 435 шт., реализованных годом ранее. Относительно невысокий рост был зафиксирован на рынке бизнес-седанов (Е-сегмент), где продажи прибавили в отчетный период 5,8%, а в количественном выражении выросли до 26 461 ед. (годом ранее продано 25 008 таких машин). В сегменте больших семейных авто (D-класс) показатели перепродажи увеличились в тот же период на 5,2% до 39 235 ед. (в мае прошлого года — 37 307 ед.). Сегмент малолитражек в мае стагнировал: перепродажи составили 8840 ед., а годом ранее — 8841 шт.

Напомним, что в мае этого года, согласно данным «Автостат Инфо», российские покупатели приобрели 481 676 подержанных легковушек. Перепродажи выросли на 11,3% относительно объема б/у машин, реализованных годом ранее — 432 704 авто.