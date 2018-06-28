Антирейтинг автомобилей, которые получили звание самых НЕ популярных на рынке

Эксперты составили список, в который вошли самые не популярных, по их мнению, автомобили. Конечно, самым главным критерием по которому оценивали транспортные средства — это объём продаж. Как оказалось на российском автомобильном рынке есть и те машины, которые практически не востребованы потребителями и, к примеру за 2017 год таких удалось реализовать достаточно мало экземпляров, которые по задумке должны были и выпускались достаточно большим объёмом. И так, самым первым в списке расположился « Chrysler Pacifica». Если вы приобретёте такой автомобиль, то наверняка вас будет практически невозможно с кем-либо перепутать, потому что модель была продана единожды. В 2017 году от китайского производителя в продажу поступил седан « Geely Emgrand GT», он так же как и другие представители этого антирейтинга не оправдал надежд российских дилеров. И пятёрку замыкают автомобили «SsangYoung Tivoli» и « Peugeot 2008 ». Это те автомобили, которые не пользовались спросом у потребителей в течении всего прошлого года, что значительно понизило имидж производителей. Скорее всего повторного заказа от дилерских центров России они не получат.