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Антирейтинг автомобилей, которые получили звание самых НЕ популярных на рынке
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Антирейтинг автомобилей, которые получили звание самых НЕ популярных на рынке 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Эксперты составили список, в который вошли самые не популярных, по их мнению, автомобили.
Конечно, самым главным критерием по которому оценивали транспортные средства — это объём продаж. Как оказалось на российском автомобильном рынке есть и те машины, которые практически не востребованы потребителями и, к примеру за 2017 год таких удалось реализовать достаточно мало экземпляров, которые по задумке должны были и выпускались достаточно большим объёмом. И так, самым первым в списке расположился «Chrysler Pacifica». Если вы приобретёте такой автомобиль, то наверняка вас будет практически невозможно с кем-либо перепутать, потому что модель была продана единожды. В 2017 году от китайского производителя в продажу поступил седан «Geely Emgrand GT», он так же как и другие представители этого антирейтинга не оправдал надежд российских дилеров. И пятёрку замыкают автомобили «SsangYoung Tivoli» и «Peugeot 2008». Это те автомобили, которые не пользовались спросом у потребителей в течении всего прошлого года, что значительно понизило имидж производителей. Скорее всего повторного заказа от дилерских центров России они не получат.
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