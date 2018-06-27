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Rolls-Royce откажется от выпуска второго кроссовера
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Rolls-Royce откажется от выпуска второго кроссовера 

Автоновости дня 1 час назад
Фото: Автоновости дня
Глава компании Rolls-Royce развеял многочисленные слухи о разработке еще одного, второго кроссовера британской марки. По его словам, компания сосредоточится на выпуске исключительно люксовых моделей, не переходя в более дешевые сегменты.
Напомним, что официальная премьера первого в истории кроссовера Rolls-Royce состоялась в мае текущего года. Новинка с именем Cullinan получила большой пятидверный кузов и полный привод. Моторную гамму модели занял 6,75-литровый бензиновый мотор V12 с двумя турбинами, заимствованный у седана Phantom.
Продажи нового Rolls-Royce Cullinan в Европе и России начнутся в 2019 году. Ценовая линейка на новинку пока неизвестна, однако, как предполагают эксперты, его конкурентами на рынке станут такие роскошные модели, как Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.
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