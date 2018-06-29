Renault — по-прежнему самый успешный европейский бренд на авторынке РФ По данным исследования «Автостат Инфо», на автомобильном рынке России самым популярным европейским брендом остается Renault. Французская марка лидирует по продажам своих машин среди других автомобильных марок из Европы.
В мае 2018 года Renault продал 11 722 автомобиля, улучшив на 2,2% прошлогодний результат продаж (11 466 авто). Второе место среди европейских брендов занимает Volkswagen, который в тот же период реализовал в России 8887 автомобилей, на 29% больше, чем годом ранее (6873 авто). Skoda стала третьей в этом списке с результатом продаж 5728 ед. авто (+13,4%). Следом за чешской маркой в списке самых востребованных в РФ европейских автомобильных брендов разместились Mercedes-Benz (2921 авто, +9,5%) и BMW (2422 ед., +15,3%).
Самой популярной у российских покупателей моделью европейского «происхождения» остается модель Volkswagen Polo. В мае этого года в стране было продано 5312 седанов Volkswagen Polo (+38,5%). В число «европейцев» с самыми высокими продажами в мае вошли: Renault Duster (3606 ед., +3,3%), Renault Sandero (2846 машин, +4,4%), Renault Logan (2634 шт., +10,2%) и лифтбэк Skoda Rapid (2595 авто, +2,5%).