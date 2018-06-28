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Skoda объявила старт продаж бюджетного кроссовера Skoda Kamiq
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Skoda объявила старт продаж бюджетного кроссовера Skoda Kamiq 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Модель Skoda Kamiq станет новым соперником на рынке для южнокорейского внедорожника Hyundai Creta, и компания Volkswagen Group уже объявила о начале продаж в Китае.
Новинка чешского производителя дебютировала нынешней весной, и кроссовер прочно занял лидерское место среди других SUV компании.
Конкурентоспособность бюджетного кросса Kamiq на азиатском рынке повышается еще и за счет более низкой стоимости — 1,053 млн рублей в пересчете на российскую валюту.
Автомобиль получил платформу PQ215, что и стало причиной низкой стоимости модели. Помимо этого кроссовер Skoda Kamiq оснащен единственно возможным «атмосферником» MPI на 1,5 литра.
Этот силовой агрегат вошел в семейство EA211 Evo и его мощность достигает 110 л.с. при 150 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает МКПП на пять скоростей или 6-ступенчатая АКПП.
Модель Skoda Kamiq была разработана чешскими инженерами специально для китайского рынка и выпускают ее на местных заводах, принадлежащих концернам VW Group и SAIC.
Как сообщили представители производителя, модель бюджетного SUV Skoda Kamiq не предназначена для реализации за пределами авторынка Поднебесной.
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