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Названы самые непопулярные автомобили в России
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Названы самые непопулярные автомобили в России 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Названы самые непопулярные автомобили в РоссииПопулярность автомобилей измеряется в количестве его проданных экземпляров. И когда количество реализованных машин за год составляет всего несколько штук, то можно с определенной уверенностью говорить о провале этой модели. Эксперты назвали пятерку самых непопулярных автомобилей на российском авторынке. За основу этого рейтинга брались статистические данные по продажам машин на автомобильном рынке РФ за 2017 год. Естественно, в этот ТОП не вошли эксклюзивные модели, такие как Rolls-Royce Phantom или Ferrari Enzo, а также другие, выпускаемые штучными партиями. Учитывались лишь те автомобили, которые производятся серийно для массового сегмента.
Итак, если вы приобрели в прошлом году Chrysler Pacifica, то стали владельцем одного из автомобилей, разошедшихся с момента выхода в продажу в РФ в октябре в количестве двух единиц.
На второй строчке в данном анти-ТОП-е расположился китайский Geely Emgrand GT, продажи которого за предыдущий год, если бы точнее 11 месяцев, составили всего 34 экземпляра.
Тройку замыкает внедорожник SsangYong Tivoli, объем реализации которого за аналогичный период в России составил всего 43 единицы.
В ТОП-5 этого анти-рейтинга также вошли: Infiniti Q60 и Peugeot 2008. Провал «японца» связывают с не самым удачным временем выхода в продажу в России, поскольку после кризиса в стране резко упал спрос на автомобили в кузове купе. Что касается кроссовера от «Пежо», то он попал в очень конкурентный сегмент, где не смог навязать соперничество более доступным представителям данного класса.
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