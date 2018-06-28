Alfa Romeo 4C Coupe скоро отправят в отставку

Нынешний модельный год станет последним для итальянской «двухдверки». Родстер 4C Spider пока останется в строю.

Марка Alfa Romeo скоро выведет с рынка среднемоторный спорткар 4C Coupe, сообщает Motor Authority со ссылкой на представителя итальянской компании. Речь идет о Штатах, впрочем, скорее всего, та же участь постигнет и европейскую версию модели. Причина — в Alfa Romeo, вероятно, расчищают дорогу для нового 600-сильного гибридного купе, которое построят на базе Giulia. Для новой «двухдверки» возродят имя GTV, модель дебютирует до 2022 года.

Родстер Alfa Romeo 4C Spider пока не исчезнет из салонов, скоро будет представлен «итальянец» 2019 модельного года. По информации Motor Authority, в США родстер подорожает. При этом модель лишится трекового пакета, в который входят карбоновые корпуса наружных зеркал, 18-дюймовые колеса спереди и 19-дюймовые сзади, спортивное рулевое колесо. У «посвежевшей» модели все эти опции будут доступны по отдельности.

Серийное Alfa Romeo 4C Coupe представили в 2013 году, товарный родстер — в 2015-м. Обе модели оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 1.75 мощностью 240 л.с. (350 Нм) и шестиступенчатым преселективным «роботом». И купе, и родстер разгоняются до «сотни» за 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

В США 4C Coupe сегодня стоит от 55 900 долларов, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 3 529 000 рублей по текущему курсу. Актуальный 4C Spider обойдется минимум в 65 900 долларов — это около 4 161 000 рублей. В прошлом году в Штатах было реализовано 406 «двухдверок» (и 4C Coupe, и 4C Spider) — это на 86 машин меньше, чем в 2016-м. В Европе спрос выше, но и там продажи падают: 871 автомобиль в 2017-м против 1 179 машин в 2016-м.

Как сообщалось ранее, к 2022 году, помимо нового купе GTV, марка Alfa Romeo планирует запустить в продажу суперкар C8 с углепластиковым шасси и гибридной установкой, в состав которой войдут битурбомотор и два электродвигателя. Ожидается, что суммарная отдача этой модели превысит 700 л.с., а первую «сотню» автомобиль наберет менее чем за 3 секунды.

По материалам: www.kolesa.ru