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Компания Alfa Romeo отказалась от купе 4C
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Компания Alfa Romeo отказалась от купе 4C 

Motor.ru 22 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Alfa Romeo снимет с конвейера купе 4C, но продолжит выпускать открытую модификацию модели. Об этом сообщает издание MotorAuthority со ссылкой на менеджера по продукту Дэнни Притта.
По данным сайта Carsalesbase, спрос на двухдверный спорткар «Альфы» падает каждый год. Так, если в США в 2015 году реализовали 663 экземпляра модели, то в 2016-м и 2017-м продажи упали до 492 и 406 машин соответственно.
В Европе в те же годы продали 1047, 1179 и 871 экземпляр купе Alfa Romeo 4С соответственно.
Несмотря на то, что открытый вариант модели все же останется на рынке, стоимость модели увеличится — с 65 000 до 66 900 долларов.
Купе Alfa Romeo 4С дебютировало в 2013 году. Модель оснащается 240-сильной турбированной «четверкой» объемом 1,75 литра и шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Также для модели предлагается спорт-пакет, в состав которого входит трековая подвеска, большие колеса и более цепкие шины.
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