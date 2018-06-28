Простые способы тюнинговать автомобиль и улучшить его

Улучшение крутящего момента, сцепления с дорогой и прочих мелочей может вдохнуть новую жизнь даже в авто преклонного возраста. Мы не говорим о спойлерах, обвесах и огнях пламени, нарисованных на капоте. Есть улучшения, которые вы вполне можете совершить с минимальными вложениями, а получить максимальный результат. Вот семь самых доступных методов тюнинговать автомобиль любого возраста и любой модели так, чтобы езда на нем приносила удовольствие, а расход бензина снизился.

Система холодного впуска

Установка Cold Air Intake, или системы холодного впуска, обеспечит вашему двигателю глоток свежего воздуха — буквально. Это, пожалуй, наименее дорогой способ улучшить мощность и эффективность вашего автомобиля. CAI забирает воздух не из подкапотного пространства, где уже после нескольких минут работы двигателя становится жарко, как в аду, а с улицы, повышая эффективность использования л.с. и топлива. Устанавливать систему лучше ближе к крышке капота, а не в решетке стандартного воздухозаборника, как делают многие, поскольку это чревато набором влаги в движок.

Трубчатый выпускной коллектор

Система Cold Air Intake обеспечивает двигателю большую производительность — выхлопная система позволяет получить в этой сфере еще несколько баллов. Глушитель и каталитический нейтрализатор современного автомобиля существуют, чтобы снизить уровень шума и вредных выбросов, но они также препятствуют машине забирать отработанные газы обратно в двигатель, что ведет к перегреву последнего. Замена чугунного выпускного коллектора керамическим коротким трубчатым подарит двигателю значительный прирост мощности.

Блок управления двигателем

Любой современный автомобиль оснащен ЭБУ — электронным блоком управления двигателем. На его плечах лежит корректная работа двигателя и других систем. Перепрошивка стандартной программы, установленной производителем, поможет повысить комфорт, получаемый от вождения. Автомобиль будет идти более плавно, улучшится динамика, мощность и крутящий момент также повысятся. Кроме того, в качестве побочного эффекта, вы вполне можете получить снижение расхода топлива.

Обновление шин Вы можете собрать под капотом всю мощь вселенной, но без хорошего сцепления с дорогой, эта сила там и останется. Вместо того, чтобы устанавливать всесезонный комплект, или просто не менять зимнюю резину, озаботьтесь тем, чтобы ваш комплект соответствовал погоде на улице. Лучшая резина и грамотный рисунок протектора не только повышает сцепление с дорогой, но и контролирует поведение вашего автомобиля в целом.

Свечи зажигания

Тюнинг свечей зажигания может превратить ваш двигатель из ленивого и прожорливого в настоящего работягу. Лучший материал свечей — иридий и платина. Диаметр электрода напрямую влияет на параметры движка. Чем он тоньше, тем меньше бензина потребляет мотор. Поэтому не стоит экономить и устанавливать обычные свечи: иридий и платина прослужат вам гораздо дольше.

Резиновые втулки

Дьявол кроется в деталях — и резиновые втулки один из таких мелких, но очень важных элементов бюджетного тюнинга. Маленькие, невидимые и, казалось бы, совершенно незначительные втулки являются, на самом деле, ключевым фактором в том, как управляется и чувствуется ваш автомобиль. Втулки находятся в системе подвески машины, помогая изолировать металлические части друг от друга и снизить травмирующую их вибрацию. Но установленные по дефолту резиновые втулки имеют весьма ограниченную продолжительность жизни. Особенно, когда им приходится контактировать с маслами или смазочными материалами, разогретыми до экстремальных температур. Замена втулок более жесткими, полиуретановыми, приведет к общему улучшению поведения автомобиля на дороге и, конечно, позволит вам почувствовать свою машину лучше.

Воздушный фильтр

Легче всего прибавить себе мощности можно установив воздушный фильтр нулевого сопротивления. Но здесь есть и свои минусы, ведь приток кислорода в топливную систему значительно увеличится. Это скажется и на расходе топлива, а в перспективе уменьшит срок службы датчика массового расхода воздуха. Кроме того, вместе с воздухом двигатель получит и все мелкие твердые частицы, которые в нем содержатся. Такой тюнинг потребует от вас внимательного отношения к загрязнению масленого фильтра, но увеличенная мощность двигателя того, определенно, стоит.