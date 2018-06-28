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Mercedes тестирует новый CLA
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Mercedes тестирует новый CLA 

Car-Mania 28 минут назад
Фото: Car-Mania
Дебют нового Mercedes-Benz A-Class в Китае оказался очень удачным. Впрочем, остальные рынки тоже оценили новинку по достоинству. Поэтому Mercedes решил развивать компактную тему дальше и вот уже фотографы подсмотрели за тестами будущего CLA.
Новинка заимствует платформу MFA2 у нынешнего A-класса, но похож при этом на A-Class Sedan с некоторыми заимствованиями из CLS-класса. Широкая решетка радиатора и наклонные фары придают передней части более суровый вид. Изогнутая линия крыши простирается до закругленного хвоста.
В линейке Mercedes CLA займет место над A-Class. У CLA ожидается более роскошный салон, чтобы оправдать более высокую цену. Разумеется, двигателями модели тоже поделятся между собой. У CLA будут четырёхцилиндровые двигатели с турбонаддувом. На самой вершине диапазона появится CLA45, в котором будет ​​новая 2,0-литровая силовая установка мощностью более 400 лошадиных сил и сложная полноприводная система.
На основных для Mercedes рынках автомобиль появится в следующем году. По слухам, в США новый CLA появится во второй половине 2019 года. Так же говорят о том, что у Mercedes появится 8 новых автомобилей на платформе MFA2. Они будут включать новый компактный компактный внедорожник GLB-класса.
Фото: motor1.com
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