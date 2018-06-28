Ещё
«Patriot» поедет на индийских агрегатах
Далее:
Читайте также:
Ещё

УАЗ Патриот поедет на агрегатах из Индии 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Российский внедорожник УАЗ Патриот вовсе не зря именуется на официальном уровне совсем не по-русски "Patriot", и на это у ульяновских разработчиков есть все основания. Электроника Bosch из Германии, китайский мультимедиа-комплекс, сцепление LuK также немецкое, английский кондиционер Sanden, корейские МКП и сиденья, чешская цепь ГРМ, польские усилитель руля и радиаторы и т.д.
Теперь же у владельцев Patriot появится еще одна причина для гордости за свой "автгмобиль мира". Как выяснилось, без "объявления войны" уазовцы "пригрели" в своем гостеприимном просторном кузове… индийскую раздаточную коробку. Замену обнаружил один из новоиспеченных "патриотоводов" и выложил в Сеть видео-ролик с доказательствами. Экземпляр на видео выпущен в апреле 2018 года.
Очевидно, что прежняя корейская раздатка Dymos хотя и поставлялась из Китая, все равно оказалась дороже индийского аналога Divgi-Warner TZ-94 производства компании Divgi-TTS. Новая коробка выпускается по лицензии американской BorgWarner и конструктивно очень близка к прежней. В Индии ее ставят на такие модели как Mahindra Scorpio, а ранее в России ее использовал TagAz, хотя для нашего левого руля создан зеркально-отраженный вариант.
Кстати, 5-ступенчатая коробка перпдач осталась прежней — корейская Dymos. Начальная цена Патриота с электронноуправляемой индийской раздаткой стартует с отметки в 819 000 рублей, но для ортодоксов компания по-прежнему предлагает дешевую версию с родной механической уазовской раздаточной коробкой за 719 000 рублей.
Allroader.ru: последние новости
Прототип KIA Telluride щеголяет новой решеткой радиатора и фарами SsangYong Tivoli выпустили в версии Black Edition Новый Duster оказался дороже предшественника
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась12
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге1
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную4
Прохожие кричали «Убей его!»765
Первая смерть на Крымском мосту304
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение