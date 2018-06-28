УАЗ Патриот поедет на агрегатах из Индии

Российский внедорожник УАЗ Патриот вовсе не зря именуется на официальном уровне совсем не по-русски «Patriot», и на это у ульяновских разработчиков есть все основания. Электроника Bosch из Германии, китайский мультимедиа-комплекс, сцепление LuK также немецкое, английский кондиционер Sanden, корейские МКП и сиденья, чешская цепь ГРМ, польские усилитель руля и радиаторы и т.д.

Теперь же у владельцев Patriot появится еще одна причина для гордости за свой «автгмобиль мира». Как выяснилось, без «объявления войны» уазовцы «пригрели» в своем гостеприимном просторном кузове… индийскую раздаточную коробку. Замену обнаружил один из новоиспеченных «патриотоводов» и выложил в Сеть видео-ролик с доказательствами. Экземпляр на видео выпущен в апреле 2018 года.

Очевидно, что прежняя корейская раздатка Dymos хотя и поставлялась из Китая, все равно оказалась дороже индийского аналога Divgi-Warner TZ-94 производства компании Divgi-TTS. Новая коробка выпускается по лицензии американской BorgWarner и конструктивно очень близка к прежней. В Индии ее ставят на такие модели как Mahindra Scorpio , а ранее в России ее использовал TagAz, хотя для нашего левого руля создан зеркпльно-отраженный вариант.

https://youtu.be/VwdC5dxuW0k

Кстати, 5-ступенчатая коробка перпдач осталась прежней — корейская Dymos. Начальная цена Патриота с электронноуправляемой индийской раздаткой стартует с отметки в 819 000 рублей, но для ортодоксов компания по-прежнему предлагает дешевую версию с родной механической уазовской раздаточной коробкой за 719 000 рублей.