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УАЗ Патриот поедет на агрегатах из Индии
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УАЗ Патриот поедет на агрегатах из Индии 

Allroader.ru 24 минуты назад
Фото: Allroader.ru
Российский внедорожник УАЗ Патриот вовсе не зря именуется на официальном уровне совсем не по-русски «Patriot», и на это у ульяновских разработчиков есть все основания. Электроника Bosch из Германии, китайский мультимедиа-комплекс, сцепление LuK также немецкое, английский кондиционер Sanden, корейские МКП и сиденья, чешская цепь ГРМ, польские усилитель руля и радиаторы и т.д.
Теперь же у владельцев Patriot появится еще одна причина для гордости за свой «автгмобиль мира». Как выяснилось, без «объявления войны» уазовцы «пригрели» в своем гостеприимном просторном кузове… индийскую раздаточную коробку. Замену обнаружил один из новоиспеченных «патриотоводов» и выложил в Сеть видео-ролик с доказательствами. Экземпляр на видео выпущен в апреле 2018 года.
Очевидно, что прежняя корейская раздатка Dymos хотя и поставлялась из Китая, все равно оказалась дороже индийского аналога Divgi-Warner TZ-94 производства компании Divgi-TTS. Новая коробка выпускается по лицензии американской BorgWarner и конструктивно очень близка к прежней. В Индии ее ставят на такие модели как Mahindra Scorpio, а ранее в России ее использовал TagAz, хотя для нашего левого руля создан зеркпльно-отраженный вариант.
https://youtu.be/VwdC5dxuW0k
Кстати, 5-ступенчатая коробка перпдач осталась прежней — корейская Dymos. Начальная цена Патриота с электронноуправляемой индийской раздаткой стартует с отметки в 819 000 рублей, но для ортодоксов компания по-прежнему предлагает дешевую версию с родной механической уазовской раздаточной коробкой за 719 000 рублей.
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