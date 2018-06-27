Кросс-купе Renault… для России. Необычный дебютант автосалона в Москве

Новинка дебютирует в августе, в рамках Московского автосалона. Соответственно, Россия станет первым рынком, которому будет предложена новая модель. За ней последуют Китай, Бразилия и Южная Корея.

Согласно официальной информации, россиянам представят новый кроссовер С-сегмента, построенный на платформе Global Access (B0). Место сборки тоже известно. Renault собирается выпускать модель на мощностях своего завода в Москве.

В Сети уже появились первые шпионские фотографии, на которых запечатлены тестовые испытания кроссовера. Судя по этим фото, дебютант Московского автосалона представляет собой купеобразную модификацию Renault Kaptur

Помимо покатого «задка», автомобиль получит и новое оформление передней части кузова. Следует ожидать новой радиаторной решетки, другую форму переднего бампера и, возможно, доработанную оптику.

Технические подробности об автомобиле Renault обещает раскрыть ближе к дате премьеры.

В настоящее время Renault продает в России 4 вседорожные модели: Sandero Stepway, Duster, Kaptur и Koleos.