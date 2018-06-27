Ещё
Кросс-купе Renault… для России. Необычный дебютант автосалона в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кросс-купе Renault… для России. Необычный дебютант автосалона в Москве 

LiveCars.Ru 14 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
Новинка дебютирует в августе, в рамках Московского автосалона. Соответственно, Россия станет первым рынком, которому будет предложена новая модель. За ней последуют Китай, Бразилия и Южная Корея.
Согласно официальной информации, россиянам представят новый кроссовер С-сегмента, построенный на платформе Global Access (B0). Место сборки тоже известно. Renault собирается выпускать модель на мощностях своего завода в Москве.
В Сети уже появились первые шпионские фотографии, на которых запечатлены тестовые испытания кроссовера. Судя по этим фото, дебютант Московского автосалона представляет собой купеобразную модификацию Renault Kaptur.
Помимо покатого «задка», автомобиль получит и новое оформление передней части кузова. Следует ожидать новой радиаторной решетки, другую форму переднего бампера и, возможно, доработанную оптику.
Технические подробности об автомобиле Renault обещает раскрыть ближе к дате премьеры.
В настоящее время Renault продает в России 4 вседорожные модели: Sandero Stepway, Duster, Kaptur и Koleos.
LiveCars.Ru: последние новости
Chevrolet сделала из внедорожника Blazer кроссовер Раскрыты все подробности о моторной линейке Jeep Renegade Фотогалерея: Рестайлинговые седан и универсал Audi A4
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прохожие кричали «Убей его!»762
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась10
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную3
«Полиция кое-что скрывает»: арестован сбивший девушку водитель BMW203
Названы самые непопулярные автомобили в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение