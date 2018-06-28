Опубликован рейтинг автоновинок второй половины 2018 года

Автоэксперты представили ТОП-5 наиболее ожидаемых автоновинок второго полугодия 2018 года. Впереди как всегда немецкие автомодели.

Среди первых хотелось бы отметить автомодель Audi A1. Машина выйдет на авторынок в следующем месяце. По силовой части Audi A1 оснащена 1,9-литровым мотором на 250 л.с.

Еще один представитель немецкого автопрома — BMW выведет на рынок автомодель BMW 3 Series.

Крайней в тройке назначили Citroen C5 Aircross. Эта модель французского кроссовера пока что будет доступна только на авторынке Китая.

К обсуждаемому ТОП-5 ожидаемых автоновинок второй части 2018 года примкнули также DS3 Crossback (машина идет на авторынок с хорошими показателями проходимости и большим дорожным просветом) и четвертое поколение от именитых американских автомобилестроителей — Ford Focus

Как известно, данная автомодель будет предлагаться как в кузове седан, так и в кузове универсал.