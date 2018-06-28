Самую дорогую «Победу» продают в Краснодаре

Краснодар. 28 июня — Новая Кубань. Всего в России было выпущено более 240 тысяч автомобилей «Победа». Их начали производить с 1946 года. Последний сошел с конвейера в 1958 году.

Раритетные авто продают по всей стране. Оказалось, что самый дорогой из них выставлен на продажу в Краснодаре.

Стоимость «Победы» в кузове кабриолет составляет 4,5 млн рублей. У автомобиля 200 000 км.

Сервис объявлений «Юла» провел исследования рынка на эту тему. Установлено, что самый старший из продаваемых автомобилей выставили в Рязанской области. «Победу» 1949 года продают за 150 тыс. рублей.