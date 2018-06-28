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В России отзывают на ремонт сотни дефектных «Ауди» и «Мерседесов»
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В России отзывают на ремонт сотни дефектных «Ауди» и «Мерседесов» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Два немецких автобренда почти синхронно объявили отзыв своих моделей из-за обнаруженных дефектов. У автомобилей Audi могут возникнуть проблемы с системой охлаждения и тормозами, а в Mercedes-Benz при производстве забыли прикрутить передние сиденья.
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