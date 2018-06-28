Новые кроссоверы Skoda: купеобразный Kodiaq — в этом году, Model Q Sport — в 2019-м

В ближайшие два года чешская марка намерена существенно расширить свою кросс-линейку.

Накануне в Китае прошла церемония запуска продаж бюджетного «паркетника» Kamiq. В рамках мероприятия Skoda также поделилась планами о дальнейшем расширении линейки кроссоверов на «поднебесном» рынке. Фото слайда презентации распространило местное издание Autohome.

Уже в этом году в Китае дебютирует вседорожник Kodiaq GT — под этим индексом скрывается купеобразная версия флагманской модели Шкоды. В 2019-м в продаже появится некий «спортивный» кроссовер, который пока известен под кодовым именем Model Q Sport. Подробностей об этой модели нет. Между тем китайские СМИ отмечают, что до официальной презентации Kamiq этот «паркетник» фигурировал в документах Шкоды как Model Q. Не исключено, что Камик получит «спортивную» версию: вероятно, она будет отличаться дизайном экстерьера. Наконец, в 2020-м до китайских дилеров должен добраться электрический вариант Karoq. Информации об установке электрокара также пока нет.

Если Model Q Sport — это действительно «оспортивленный» Kamiq, то за пределы Китая он, как и стандартная модель, не выберется. Электрический Карок может появиться и на европейском рынке, правда, в Старом свете он может получить другую «начинку». Шансы на появление в Европе есть и у купеобразного Kodiaq — об этом ранее сообщил глава Skoda.

Ожидается, что кросс-купе будет меньше стандартной модели, так что о семиместном варианте можно забыть. Кстати, китайский «просто» Kodiaq в целом обладает теми же габаритами, что и европейская модификация, «растягивать» кроссовер не стали: 4 698/1 883/1 676 мм, колесная база — 2 791 мм. Моторы же «купе», скорее всего, достанутся от «донора». В Поднебесной Kodiaq продают с бензиновыми двигателями 1.8 TSI (180 л.с.) и 2.0 TSI (220 л.с.), привод — только полный. В Европе модель сегодня доступна с 1.4 TSI (125 или 150 л.с.), 2.0 TSI (180 л.с.), а также с дизелями 2.0 TDI (150 или 190 л.с.), у «старосветского» SUV есть переднеприводные версии. Скоро в Европе появятся кроссоверы Kodiaq со 150-сильным 1.5 TSI (придет на смену 1.4 TSI) и с модернизированным 2.0 TSI, отдача которого вырастет до 190 л.с.

Напомним, в следующем году Skoda представит еще один «паркетник», это будет глобальная модель, созданная по мотивам женевского концепта Vision X. В линейке марки кросс окажется на ступеньку ниже Karoq. Вероятно, товарный SUV почти полностью сохранит дизайн прототипа.

По материалам: www.kolesa.ru