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В России отзывают сотни дефектных Audi и Mercedes-Benz
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В России отзывают на ремонт сотни дефектных «Ауди» и «Мерседесов» 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Audi
Два немецких автобренда почти синхронно объявили отзыв своих моделей из-за обнаруженных дефектов. У автомобилей Audi могут возникнуть проблемы с системой охлаждения и тормозами, а в Mercedes-Benz при производстве забыли прикрутить передние сиденья.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) анонсировало две отзывные кампании, запущенные по инициативе Audi и Mercedes-Benz. Компания "Фольксваген Груп Рус" вынуждена отзывать на ремонт 728 экземпляров Audi A4, A5, Q5 и А6 2012-2017 годов выпуска из-за вероятной потери герметичности электроники насоса системы охлаждения.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможное проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления", — говорится в сообщении Росстандарта. В рамках отзывной кампании дилеры Audi бесплатно заменят дополнительный насос охлаждающей жидкости и обновят "софт" блока управления двигателя.
Еще на 41 автомобиле Audi Q5 2018 года выпуска может не работать с должной эффективностью тормозная система. "Причиной отзыва транспортных средств является то, что в случае неправильного покрытия поршней задних тормозных суппортов при торможении педаль тормоза может иметь увеличенный ход, а эффективность торможения задней оси может быть снижена. В результате возможно увеличение тормозного пути", — поясняет ведомство. На этих кроссоверах сервисмены прокачают задний контур тормозной системы — задний левый и задний правый тормозные суппорты.
Отзывная кампания "Мерседес-Бенц РУС" затрагивает 362 экземпляра Mercedes-Benz С-класса и Е-класса, проданных на нашем рынке с 2017-го по 2018 год. Производитель обнаружил, что спинки обоих передних сидений с правой стороны могут быть не зафиксированы. В рамках отзыва будет проведена проверка и, при необходимости, замена рамы спинки переднего левого и правого сидений. Разумеется, также бесплатно.
Уполномоченные дилеры Audi и Mercedes-Benz в индивидуальном порядке будут оповещать владельцев "дефектных" машин о необходимости внепланово посетить сервис. Однако проверить свой автомобиль на предмет участия в сервисной акции можно и самостоятельно, сверив VIN-код своей машины со списком номеров в перечне Росстандарта.
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