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В Mansory «приодели» Range Rover Velar в карбон
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В Mansory «приодели» Range Rover Velar в карбон 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Помимо стилистических апгрейдов, кроссовер получил 12-процентную прибавку к мощности.
Новинки британского бренда смотрятся замечательно даже в стоковом варианте, но всегда найдутся желающие выделить свой автомобиль на фоне общей массы. Именно для таких клиентов ателье Mansory подготовило тюнинг-комплект для кроссовера Range Rover Velar.
Немецкая фирма готова теперь предложить ряд карбоновых апгрейдов экстерьера, включая дополнение переднего бампера и «плавники» по периметру автомобиля, а также новую радиаторную решетку, вентилируемый капот, боковые накладки в нижней части и карбоновые корпуса боковых зеркал. На корме появился спойлер на крыше и диффузор.
Тюнер предлагает дополнять стилистический пакет кузовного обвеса комплектом 22— или 23-дюймовых колес Mansory Spyder, которые, несмотря на большие размеры, имеют цельную кованную и очень легкую конструкцию.
Интерьер Velar тоже не остался без внимания. Набор внутренней отделки включает алюминиевые педали, подсвечиваемые дверные пороги и брендированные коврики. Мастера ателье также могут полностью оформить салон высококачественной кожей.
Для любителей динамичной езды, специалисты Mansory могут сделать апгрейд мощности — «перепрошивка» электронного блока управления двигателем и установка спортивной выпускной системы из нержавеющей стали позволяет добавить кроссу 45 л.с., а это весьма неплохо, учитывая, что топовый Velar оснащается компрессорным трехлитровым V6 мощностью 380 л.с.
Напомним, продажи Range Rover Velar начались в прошлом году — с апреля по декабрь модель разошлась тиражом 10 202 единицы. В этом году объем продаж за январь-апрель составил уже 10 019 автомобилей.
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал сроки появления в России «заряженной» версии кроссовера — Range Rover Velar SVR.
По материалам: www.kolesa.ru
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