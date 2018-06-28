В Mansory «приодели» Range Rover Velar в карбон

Помимо стилистических апгрейдов, кроссовер получил 12-процентную прибавку к мощности.

Новинки британского бренда смотрятся замечательно даже в стоковом варианте, но всегда найдутся желающие выделить свой автомобиль на фоне общей массы. Именно для таких клиентов ателье Mansory подготовило тюнинг-комплект для кроссовера Range Rover Velar.

Немецкая фирма готова теперь предложить ряд карбоновых апгрейдов экстерьера, включая дополнение переднего бампера и «плавники» по периметру автомобиля, а также новую радиаторную решетку, вентилируемый капот, боковые накладки в нижней части и карбоновые корпуса боковых зеркал. На корме появился спойлер на крыше и диффузор.

Тюнер предлагает дополнять стилистический пакет кузовного обвеса комплектом 22— или 23-дюймовых колес Mansory Spyder, которые, несмотря на большие размеры, имеют цельную кованную и очень легкую конструкцию.

Интерьер Velar тоже не остался без внимания. Набор внутренней отделки включает алюминиевые педали, подсвечиваемые дверные пороги и брендированные коврики. Мастера ателье также могут полностью оформить салон высококачественной кожей.

Для любителей динамичной езды, специалисты Mansory могут сделать апгрейд мощности — «перепрошивка» электронного блока управления двигателем и установка спортивной выпускной системы из нержавеющей стали позволяет добавить кроссу 45 л.с., а это весьма неплохо, учитывая, что топовый Velar оснащается компрессорным трехлитровым V6 мощностью 380 л.с.

Напомним, продажи Range Rover Velar начались в прошлом году — с апреля по декабрь модель разошлась тиражом 10 202 единицы. В этом году объем продаж за январь-апрель составил уже 10 019 автомобилей.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал сроки появления в России «заряженной» версии кроссовера — Range Rover Velar SVR.

По материалам: www.kolesa.ru