В сети появились фото и видеоматериалы с прототипом Mercedes-Benz EQC 2020-го модельного года

Благодаря ресурсу actualnews.org все желающие могут ознакомиться с фотографиями и видео прототипа новой модификации электрокроссовера 2020 модельного года. Машина собрана на основе концепт-кара Generation EQ.

Данную версию было представлено немецкими автомобилестроителями еще в 2016 году на австрийском мотор-шоу.

Судя по видеоролику, машина выйдет довольно бравая. Именно такая, какой ее хотят видеть современные автолюбители.

Как уже сообщалось ранее, автомодели обсуждаемой линейки будут создаваться на платформе «скейтборд».

Концепт данной платформы заключается в расположении тяговых аккумуляторов и силовой установки, когда АКБ располагается на днище машины, а силовая часть расположена на осях.

По концепт-версии силовая установка развивала мощность около 400 л.с. Однако в модельном ряду EQC возможны вариации мощности и автономности.