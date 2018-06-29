Ещё
В сети появились фото и видеоматериалы с прототипом Mercedes-Benz EQC 2020-го модельного года
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сети появились фото и видеоматериалы с прототипом Mercedes-Benz EQC 2020-го модельного года 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
Благодаря ресурсу actualnews.org все желающие могут ознакомиться с фотографиями и видео прототипа новой модификации электрокроссовера 2020 модельного года. Машина собрана на основе концепт-кара Generation EQ.
Данную версию было представлено немецкими автомобилестроителями еще в 2016 году на австрийском мотор-шоу.
Судя по видеоролику, машина выйдет довольно бравая. Именно такая, какой ее хотят видеть современные автолюбители.
Как уже сообщалось ранее, автомодели обсуждаемой линейки будут создаваться на платформе «скейтборд».
Концепт данной платформы заключается в расположении тяговых аккумуляторов и силовой установки, когда АКБ располагается на днище машины, а силовая часть расположена на осях.
По концепт-версии силовая установка развивала мощность около 400 л.с. Однако в модельном ряду EQC возможны вариации мощности и автономности.
Car.ru: последние новости
Опубликован российский антирейтинг автомоделей 2017 года «Демон» вселился: представлен Dodge Charger SRT Hellcat Honda представила для авторынка США две автоновинки: Pilot и HR-V
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП6
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела28
Кроссовер УАЗ 3170 «разморозили»
Первая смерть на Крымском мосту304
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение