Ещё
Опубликована стоимость новой TOYOTA CROWN
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликована стоимость новой TOYOTA CROWN 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На отечественном авторынке японский автобренд Toyota представил уже пятнадцатое по счету поколение седанов Crown.
Как известно, автоновинка стала попросторнее, нежели ее предшественница. Все старания были направлены на обеспечение комфорта пассажирам заднего ряда сидений.
Водителю предстоит оценить все прелести платформы TNGA. Как сообщается, испытатели назвали машину «легко управляемой» и автомоделью с «феноменальной устойчивостью» на дороге.
По силовой части автоновинку наделили двухлитровым турбомотором на 245 л.с. и восьмиступенчатой коробкой-автоматом. Имеется в линейке силовых установок и гибридная версия с 2,5-литровым мотором и электромотором суммарной мощностью 226 л.с. и шестиступенчатая коробка.
Еще один «гибрид» имеет в составе 3,5-литровый мотор и электромотор, общая мощность которых составляет 359 л.с.
Как стало известно, на авторынке Японии обсуждаемая автомодель доступна от 4606200 йен (в рублях — около 2600000).
Car.ru: последние новости
Новый большой кроссовер KIA Telluride замечен без камуфляжа Самая дорогая «Победа» в России продается в Краснодаре Renault показывает первую картинку кроссовера для россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась12
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге1
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную4
Прохожие кричали «Убей его!»765
Первая смерть на Крымском мосту304
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение