Опубликована стоимость новой TOYOTA CROWN

На отечественном авторынке японский автобренд Toyota представил уже пятнадцатое по счету поколение седанов Crown.

Как известно, автоновинка стала попросторнее, нежели ее предшественница. Все старания были направлены на обеспечение комфорта пассажирам заднего ряда сидений.

Водителю предстоит оценить все прелести платформы TNGA. Как сообщается, испытатели назвали машину «легко управляемой» и автомоделью с «феноменальной устойчивостью» на дороге.

По силовой части автоновинку наделили двухлитровым турбомотором на 245 л.с. и восьмиступенчатой коробкой-автоматом. Имеется в линейке силовых установок и гибридная версия с 2,5-литровым мотором и электромотором суммарной мощностью 226 л.с. и шестиступенчатая коробка.

Еще один «гибрид» имеет в составе 3,5-литровый мотор и электромотор, общая мощность которых составляет 359 л.с.

Как стало известно, на авторынке Японии обсуждаемая автомодель доступна от 4606200 йен (в рублях — около 2600000).