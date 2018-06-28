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Mercedes-Benz X-Class оснастят трехлитровым турбомотором
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Mercedes-Benz X-Class оснастят трехлитровым турбомотором 

Car.ru 48 минут назад
Фото: Car.ru
Как сообщил ведущий инженер именитого немецкого автоконцерна Фрэнк Шумахер, автомодель Mercedes-Benz X-Class по силовой части будет оснащаться мощным трехлитровым турбомотором (V8) на 258 л.с.
Как сообщается, обсуждаемая автомодель пока ориентирована исключительно на авторынок Соединенных Штатов.
Поставки будут производиться в рамках единой комплектации с учетом конкретных пожеланий заказчика.
Рассуждать о далеко идущих планах на данный момент пока еще слишком рано. Правда автопроизводитель не исключает возможности появления и флагманской модификации.
Автомодель еще не прибыла в автосалоны, а автотюнеры уже потирают руки в желании поработать над автоновинкой.
Так мастера из ателье Affalterbach спят и видят, как преобразить новенький Mercedes-Benz X-Class в «заряженную тачку». Наверняка у автотюнеров есть интересная задумка. Но подождем официального представления, которое состоится в конце этого года.
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