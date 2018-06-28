Mercedes-Benz X-Class оснастят трехлитровым турбомотором

Как сообщил ведущий инженер именитого немецкого автоконцерна Фрэнк Шумахер, автомодель Mercedes-Benz X-Class по силовой части будет оснащаться мощным трехлитровым турбомотором (V8) на 258 л.с.

Как сообщается, обсуждаемая автомодель пока ориентирована исключительно на авторынок Соединенных Штатов.

Поставки будут производиться в рамках единой комплектации с учетом конкретных пожеланий заказчика.

Рассуждать о далеко идущих планах на данный момент пока еще слишком рано. Правда автопроизводитель не исключает возможности появления и флагманской модификации.

Автомодель еще не прибыла в автосалоны, а автотюнеры уже потирают руки в желании поработать над автоновинкой.

Так мастера из ателье Affalterbach спят и видят, как преобразить новенький Mercedes-Benz X-Class в «заряженную тачку». Наверняка у автотюнеров есть интересная задумка. Но подождем официального представления, которое состоится в конце этого года.