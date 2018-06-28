С начала года продажи Jeep в России выросли на 21 процент

С начала года продажи Jeep в России выросли на 21 процент С января по май 2018 года дилеры Jeep продали в России 517 автомобилей марки, сообщают в «Автостат Инфо». За тот же период прошлого года россияне приобрели 427 автомобилей американского бренда. За год продажи марки выросли на 21%. В мае этого года, как известно из материалов источника, 130 новых Jeep было продано в России, на 68,8% больше, чем годом ранее — 77 ед.

По продажам в «штуках» в модельной линейке Jeep лидирует модель Jeep Grand Cherokee . В мае этот внедорожник разошелся тиражом 96 ед., что на 68,4% больше прошлогоднего результата продаж (57 ед.). За январь-май объем реализации Jeep Grand Cherokee составил 357 ед., что на 12% превысило объем продаж за прошлый год — 319 авто. Самой динамичной моделью в линейке Jeep стал Jeep Renegade , который в мае показал прирост на 191% в годовом сравнении — с 11 до 32 ед. За пять месяцев продажи модели Jeep Renegade составили 142 ед., что оказалось на 196% больше результата за 2017 год — 48 авто. Добавим, что в мае 2018 года покупатели приобрели два автомобиля Jeep Wrangler (-77,8%), а за январь-май они купили 18 таких машин (-70%).

Недавно в России начались продажи нового Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Эта версия модели от стандартного Jeep Grand Cherokee отличается расширенным перечнем систем оснащения и предлагается по цене от 3,76 млн рублей. Новинка получила 6,2-литровый мотор мощностью 717 л.с., который разгоняет этот автомобиль с места до 100 км/ч за 3,7 секунды и обеспечивает пиковую скорость в 289 км/ч.