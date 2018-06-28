Выпуск автомобилей в Великобритании в мае вырос на 1,3%

МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в мае поднялось на 1,3% к прошлому году, до 137,225 тысячи автомобилей, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

"После значительного снижения производства в мае прошлого года, поскольку несколько производителей осуществляли подготовку к производству новых моделей, рост в этом месяце был ожидаем. Чтобы он продолжался, нам нужно убедиться, что британские автомобильные заводы смогут привлекать инвестиции в будущем", — приводятся в релизе слова главы SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes).

Производство автомобилей для внутреннего рынка за месяц выросло на 12,8%, для внешнего рынка — опустилось на 1,5%. На экспорт было произведено 107,307 тысячи авто, что составляет 78,2% от общего объема производства.

При этом в годовом исчислении количество выпущенных авто в 2018 году составило 705,603 тысячи штук, что на 2,9% ниже по сравнению с уровнем января-мая предыдущего года.