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Суперпикап DSD Golem пойдет в серию
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Суперпикап DSD Golem пойдет в серию 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Испанский автопроизводитель DSD представил новинку — большой пикап с 700-сильным двигателем.
Выставленный экземпляр, разработанный компанией DSD совместно со студентами Политехнического университетом Валенсии, — это всего лишь полноразмерный макет. Однако у производителя серьезные планы на модель: помимо пикапа, сравнимого по габаритам с Ford F-150 Raptor, запланировано также появление внедорожника. Оба автомобиля будут базироваться на одной платформе, оснащаться мотором V8 с отдачей 700 л.с., автоматической трансмиссией и системой полного привода.
По словам основателя DSD, Давида Санчо, в ближайшие три года будут выпущены 30 экземпляров Golem. Цены, а также другие подробности об автомобиле, он не приводит.
Напомним, ранее DSD выпустил гибридный гиперкар Boreas, который способен развивать максимальную скорость в 400 км/ч и разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды. В состав силовой установки вошли ДВС и пара электромоторов.
Несмотря на то, что партия из 12 выпущенных машин была моментально распродана, до сих пор не известны ни цена, ни технические характеристики модели.
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