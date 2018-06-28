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Российский автомобильный антирейтинг-2017
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Опубликован российский антирейтинг автомоделей 2017 года 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Как известно, главным показателем популярности той, или иной автомодели является число продаж. Автоэксперты проанализировали российский авторынок за 2017 год и выявили наиболее провальные автомодели.
Как пошутил один из специалистов авторынка:
"Хотите выделиться из толпы — купите хотя бы одну Chrysler Pacifica и вас будет уже двое!"
Ирония заключается в том, что названную выше автомодель приобрел только один россиянин.
Неважно шли продажи и у Geely Emgrand GT, SsangYong Tivoli, Peugeot 2008. Это дало им право занять второе, третье и четвертое места в обсуждаемом антирейтинге.
Замкнул антипятерку "бюджетник" Infiniti QX60. Именно так позиционировали данную автомодель производители из Nissan. Но для России 3000000 рублей — это далеко не бюджетный вариант.
И говорить о кризисе не приходится. Ведь под бюджетной версией понимается "доступный для масс". А много ли людей в РФ могут себе позволить выложить такую сумму?
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