Российский автомобильный антирейтинг-2017

Опубликован российский антирейтинг автомоделей 2017 года

Как известно, главным показателем популярности той, или иной автомодели является число продаж. Автоэксперты проанализировали российский авторынок за 2017 год и выявили наиболее провальные автомодели.

Как пошутил один из специалистов авторынка:

"Хотите выделиться из толпы — купите хотя бы одну Chrysler Pacifica и вас будет уже двое!"

Ирония заключается в том, что названную выше автомодель приобрел только один россиянин.

Замкнул антипятерку "бюджетник" Infiniti QX60 . Именно так позиционировали данную автомодель производители из Nissan . Но для России 3000000 рублей — это далеко не бюджетный вариант.

И говорить о кризисе не приходится. Ведь под бюджетной версией понимается "доступный для масс". А много ли людей в РФ могут себе позволить выложить такую сумму?