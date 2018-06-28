Первые тесты Toyota Aygo нового поколения: слабый, но экономичный мотор и тесный салон

На автосалоне в Женеве, который прошёл в текущем году, Toyota представила рестайлинговую версию компактного хэтча Aygo. Зарубежные коллеги получили возможность протестировать новинку, сложив о ней первые впечатления. Мы собрали самые интересные мысли наших коллег в дайджест, который представляем вашему вниманию.

Обозреватели британского издания Autocar отметили, что трёхцилиндровый моторчик объемом в литр, несмотря на проведённые улучшения по сравнению с предшественником, остался «верховым». На низких оборотах его мощности не хватает совершенно, да и на высоких его отдачи мало, чтобы уверенно обгонять даже в городском потоке. На трассе его совершенно недостаточно, и об обгонах на этом автомобиле лучше забыть напрочь. На холостых он работает тихо, но под нагрузкой его слышно отчётливо, также некоторых водителей может раздражать короткий ход педали сцепления.

Машина также не порадует шумоизоляцией: звуковой эффект от дороги и ветра отчётливо присутствует в салоне. Подвеска хэтчбека хорошо изолирует салон от неровностей дорожного покрытия, но высокий центр тяжести приводит к ощутимым кренам в поворотах.

Обозреватели TopGear отметили, что салон хэтча получил новые панели, которые не «тарахтят» при движении на крейсерских скоростях.

На дороге японский хэтчбек чувствует себя уверенно: об управляемости «Yaris GRMN» или GT86 речи не идёт, но рулевое управление неплохо взвешенно, оно острое, и обладает хоть и не ярко выраженной, но обратной связью.

Внутри Toyota Aygo похож на Fiat 500 , но экран приборной панели выглядит очень дёшево, и совершенно не вдохновляет. Не порадует и материалы отделки: салон напоминает коробку, обшитую дешёвым пластиком. А вот мультимедийная система, которая была разработана компанией Pioneer, порадует поддержкой смартфонов на базе iOS и Android. Передние сидения удобные и обеспечивают неплохую боковую поддержку.

На заднем ряду всё хуже: как пишут коллеги, места не будет хватать любому, что перерос Покемонов. В багажник мало что можно положить: его объём составляет 168 литров, и это почти на 100 литров меньше, чем у Volkswagen Up или Kia Picanto. Звук закрытия дверей не внушает доверия.

На ходу Aygo вполне неплох на скорости в 110 километров в час, и эта машина, в целом, годится для путешествий, но только если не сидеть на заднем ряду.

Впрочем, если недостатки не смущают, хэтчбек порадует отличной экономичностью: в смешанном цикле коллеги зафиксировали результат 4,4 литра на «сотню», в городской «тянучке» расход тоже невелик — 5,2 литра на 100 километром пути.

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По материалам: www.kolesa.ru