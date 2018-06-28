Mercedes представили новый горный велосипед

Немецкая компания Mercedes представила новый горный велосипед, созданный совместно с канадским производителем Argon 18. Endurance Bike выполнен в традиционном серебристом дизайне Mercedes с серо-черным градиентом. Главной особенностью новинки стала уникальная система разветвления подвески, благодаря новой форме которой велосипед выдержит даже самые сильные удары.

Endurance Bike также оснащен системой электронного сдвига Ultegra Di2 со встроенной перезаряжаемой батареей и индикатором заряда. Колеса велосипеда выполнены из углеродного волокна.

«Этот велосипед полностью соответствует философии нашего дизайна, и отлично представляет в себе технологии нашего партнера», — заявил Мартин Бремер, старший менеджер Mercesed.1